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Общество24 июля 2021 12:46

До 30 июля жители Казани могут поделиться своим видением благоустройства берегов реки Нокса

Для этого на сайте мэрии города был запущен специальный онлайн-опрос
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Обещается, что мнение местных жителей учтут при разработке проекта нового парка.

Обещается, что мнение местных жителей учтут при разработке проекта нового парка.

Фото: скриншот

В Казани местные жители могут поучаствовать в благоустройстве территории вдоль реки Нокса, оставив свои идеи и предложения на сайте мэрии города. Там запущен специальный онлайн-опрос, который продлится до 30 июля.

Отметим, что речь идет о видении нового парка около реки – от парка «Весна», под мостом на Мамадышском тракте, вдоль ЖК «Светлая долина».

Здесь от горожан для начала ждут ответы на такие вопросы, как: нужна ли в новом общественном пространстве площадка для выгула собак и другие функциональные зоны? Где будет удобнее расположить кафе?

При этом обещается, что мнение местных жителей учтут при разработке проекта нового парка.