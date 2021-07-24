В Ульяновске водителя КАМАЗа, из-за которого в ДТП погибла целая семья, отправлен под арест на два месяца

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновске суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под стражу 39-летнего водителя «Дорремстроя» - ближайшие два месяца он проведет в камере СИЗО.

Напомним, мужчина сел пьяным за руль служебного КАМАЗа и на Президентском мосту на скорости буквально расплющил стоящий легковой автомобиль Kia Rio о другой грузовик. В иномарке находилась семья из Тольятти. Все они – отец, мать и их двухлетняя дочка скончались. В отношении водителя КАМАЗа возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Им занимается сейчас следственный комитет Ульяновской области.