29 июля в Казани можно пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию

При этом можно будет не только сдать тест, но и получить консультацию от врачей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Татарстана акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в рамках проекта «Тест для Победы» благотворительной организации «Новый век». В последней напоминают о том, насколько важно регулярно проходить обследование, ведь, по последним данным, в России сейчас проживает более миллиона человек с ВИЧ-инфекцией.

Тест-мобиль будет принимать всех желающих 29 июля с 11.00 до 15.00 по адресу: улица Пушкина, 11.

При этом можно будет не только сдать тест на ВИЧ-инфекцию, но и получить консультацию от врачей, в том числе и о рисках, которые могут привести к заражению.