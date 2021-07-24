В Чувашии на депутата завели уголовное дело за организацию сети подпольных игровых салонов

Всего правоохранители накрыли пять подобных игровых салонов. Фото: СУ СКР Чувашии

В отношении 32-летнего депутата Вурнарского городского поселения и его 31-летнего сообщника возбудили уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Сообщает следственный комитет Чувашии.

- В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе размера незаконно извлеченного подозреваемыми дохода, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 2019 по 2021 года депутат с подельником в пяти помещениях, расположенных на территории трех районов: в селе Аликово, поселке Вурнары и в городе Шумерля, организовал незаконные игровые салоны.

В ходе следственных действий проведено 16 обысков, в том числе и по месту жительства причастных лиц. Было изъято 94 компьютерных системных блоков, 49 картридеров и не менее 2 000 специальных карт к ним, черновые записи клиентской базы, а также 680 000 рублей наличными.