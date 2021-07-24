Президент Татарстана Рустам вручил награды сделавшим вклад в воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери

Церемония прошла в Доме правительства Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 24 июля, президент Татарстана Рустам Минихноав вручил государственные награды республике тем, кто внес вклад в воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери. Напомним, 21 июля его освятил Патриарх Московскими и всея Руси Кирилл. Произошедшее глава региона назвал историческим событием.

- Каждый из вас внес личный вклад в общенародное богоугодное дело по воссозданию всероссийской святыни, - отметил Рустам Минниханов во время церемонии награждения.

Так, медали Татарстана «За доблестный труд» были вручены зам гендиректора ООО «Евростройхолдинг+» Тимуру Алишеву и архитектору ГУП «Татинвестгражданпроет» Татьяне Ксенофонтовой.

Кроме того, благодарственные Письма президента Татарстана получили госсоветник, председателя попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, вице-спикер Госсовета республики Юрий Камалтынов, представители бизнеса, строители, художники и специалисты по церковному искусству.

После чего Митрополит Кирилл вручил награды Русской Православной Церкви.