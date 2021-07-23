В Татарстане за последние две недели сотрудники налоговой и приставы нашли автовладельцев, которые задолжали более 2 миллионов рублей

В Татарстане с целью повышения эффективности взыскания задолженности по имущественным налогам сотрудники налоговой службы совместно представителями ГИБДД и судебными приставами на постоянной основе проводят совместные рейды на дорогах республики.

По результатам рейдов в 2021 году выявлено и задержано 390 транспортных средств должников. За прошедшие две недели выявлено 44 физических лица, в отношении которых на принудительном исполнении в подразделении судебных приставов находятся исполнительные производства на сумму долга более 2 миллионов рублей. Владельцами 38 задержанных автомобилей задолженность оплачена в полном объеме. Автомобили 6 должников изъяты и помещены на специализированную стоянку.

Чтобы неоплаченные долги не стали причиной срыва намеченных планов или ареста имущества УФНС России по Татарстану рекомендует жителям республики своевременно проверять наличие налоговой задолженности и погашать её самостоятельно.

Уплатить налоговую задолженность быстро и удобно на сайте ФНС России, можно с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов, госпошлины физическими лицами», «Уплата налогов за третьих лиц».