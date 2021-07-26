«Галамарт» открылся в Казани: электрический чайник – всего 199 рублей!

Фото: предоставлено пресс-службой

Народный магазин «Галамарт» открылся в Казани 21 июля. В честь открытия – воздушные шары, чупа-чупсы для детей и ШОК-цены на товары для дома! Отличное настроение прилагается. Адрес магазина: г. Казань, ул. Зорге, 66, ТЦ «Олимп».

ИТАК, КАКИЕ ЛОВИТЬ ШОК-ЦЕНЫ:

- 26 июля: электрический чайник – 199 рублей;

- 27 июля: швабра – 99 рублей;

- 28 июля: литая сковорода – 299 рублей;

- 29 июля: напольная сушилка для белья – 249 рублей;

- 30 июля: надувная кровать – 499 рублей!

А все дни, пока будут действовать ШОК-цены, детям будут бесплатно раздавать чупа-чупсы и воздушные шары. Обычно малыши не очень любят ходить по магазинам, но точно не в этом случае!

Фото: предоставлено пресс-службой

Плюс – специальные цены на различные группы товаров, которые будут действовать по 10 августа. Кастрюля – 299 рублей, стеганое покрывало – 599 рублей, форма для выпечки – 99 рублей, термос-кружка – 179 рублей. И многое другое – тоже с приятными скидками.

Фото: предоставлено пресс-службой

Низкие цены и постоянные акции уже сделали народный магазин «Галамарт» любимым у миллионов покупателей. Обновить обстановку, купить подарки близким, просто приобрести разные мелочи для интерьера – шопинг здесь всегда выгодный!

Фото: предоставлено пресс-службой

Адрес: г. Казань, ул. Зорге, 66, ТЦ «Олимп».

Часы работы: 10.00-21.00

Сайт «Галамарт»