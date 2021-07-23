Поставщиком автобусов за 234 миллиона рублей в Набережные Челны может стать КАМАЗ

В документах отмечено, что автобусы должны быть категории первого класса, иметь широкие двери и низкие полы, а также большую вместимость Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 23 июля, завершился прием заявок на участие в аукционе по поставке в Набережные Челны автобусов большой вместимости. Вероятно, контракт на 234 миллиона рублей будет заключен с КАМАЗом - предприятие стало единственной компанией, которая заявилась на этот тендер.

Отметим, что его исполнитель должен завершить поставку указанных автобусов до 30 сентября 2021 года. Речь идет о 21 единице общественного транспорта вместимостью не менее 108 человек. Средняя стоимость одного автобуса – 11,1 миллиона рублей.

Напомним, именно решение КАМАЗа об изъятии у Набережных Челнов автобусов большой вместимости - город задолжал по договору лизинга, ранее привело к возникновению там транспортной проблемы. На маршруты пришлось вернуть большое количество тесных маршруток, что вызвало бурю возмущения у местных жителей.