«Вызовите полицию, мне угрожают пистолетом»: в Казани женщина-психолог попросила помощи у доставщика роллов из-за клиента в ее квартире

Участники этой истории в итоге написали на друг друга заявления в полицию. Там после проверки решат, что делать.

В этот четверг, 22 июля, в Казани курьер получил вроде бы обычный заказ – доставить роллы в одну из квартир на улице Чистопольская. Дверь открыла женщина и расплатилась наличными. Вот только среди купюр курьер заметил записку: «Вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, SOS».

Доставщик тут же сообщил об этом в правоохранительные органы. Силовики прибыли в указанную квартиру и застали в нем ту самую женщину и мужчину. Как оказалось, первая работает психологом на дому, а второй – ее клиент. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина является предпринимателем, но дела у него в последнее время не идут в гору. Вот и решил он попросить помощи у психолога. Мол, испытывает агрессию и хочет приставить к голове участников деловых переговоров пистолет. Что он в принципе, по словам женщины-психолога в итоге и сделал с ней. Как она рассказала полицейским, клиент стал требовать вернуть ему крупную сумму за оказанные услуги и достал пневматический пистолет. Вот она и решила тайно через записку позвать на помощь правоохранителей.

В свою очередь мужчина рассказывает другую версию, в которой женщина обманом лишила его денег и не захотела возвращать. Участники этой истории в итоге написали на друг друга заявления в полицию. Там после проверки решат, что делать. Возможно, в отношении одного из них будет возбуждено уголовное дело, уточнил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.