В Татарстане ждут поставку вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Также в этот четверг в Татарстан поступило и 40,2 тысячи доз «Спутника V». Фото: Анастасия Осипова

Как сообщил сегодня, 23 июля, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков, в республику ожидается поставка первой партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и ее уже предварительно распределили между республиканскими медучреждениями.

Также, по словам Жаворонкова, в четверг, 22 июля, в Татарстан поступило и 40,2 тысячи доз «Спутника V».

Напомним, что в начале этой недели после ситуации нехватки полных комплектов прививок от коронавируса в регион привезли очередные партии «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Речь, как обычно, идет о десятках тысячах доз. Прививать ими, в первую очередь начали тех, кто заранее попал в лист ожидания.

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