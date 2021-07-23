В Набережных Челнах экскаватор насмерть задавил пешехода

Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту пятницу, 23 июля, в 6.30 в Набережных Челнах экскаватор насмерть задавил человека. ДТП произошло на съезде со стороны улицы Машиностроительная на проспект Камаза. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте происшествия. Сообщает МВД Татарстана.

- По предварительным данным, виновником ДТП является пешеход, который в нарушении правил шел по обочине дороги в попутном направлении с экскаватором без цели ее перехода. Мужчина вышел на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, - также отметили в ведомстве.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.