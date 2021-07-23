Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2021 16:33

В Набережных Челнах экскаватор насмерть задавил пешехода

Мужчина шел по обочине дороги
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.

Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту пятницу, 23 июля, в 6.30 в Набережных Челнах экскаватор насмерть задавил человека. ДТП произошло на съезде со стороны улицы Машиностроительная на проспект Камаза. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте происшествия. Сообщает МВД Татарстана.

- По предварительным данным, виновником ДТП является пешеход, который в нарушении правил шел по обочине дороги в попутном направлении с экскаватором без цели ее перехода. Мужчина вышел на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, - также отметили в ведомстве.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.