За сутки в Татарстане зарегистрировали 51 новый случай коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 16 больным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за минувшие сутки был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Три из них являются завозными, а 48 – контактными. В этот раз госпитализация понадобилась 16 инфицированным, остальные 35 пациентов будут лечиться на дому. Сообщает Минздрав Татарстана.

- В Казани за эти сутки зарегистрировано 27 инфицированных, а в Набережных Челнах – 10 инфицированных, - ответили в ведомстве по ситуации с географией распространения коронавируса на территории региона.

Всего, по состоянию на 23 июля, в Татарстане с начала пандемии инфекция была обнаружена у 23 516 человек, 20 938 из них смогли выздороветь, а 592 скончались.