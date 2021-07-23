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Здоровье23 июля 2021 14:18

За сутки в Татарстане зарегистрировали 51 новый случай коронавируса

Три из них являются завозными, а 48 – контактными
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 16 больным.

В этот раз госпитализация понадобилась 16 больным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за минувшие сутки был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Три из них являются завозными, а 48 – контактными. В этот раз госпитализация понадобилась 16 инфицированным, остальные 35 пациентов будут лечиться на дому. Сообщает Минздрав Татарстана.

- В Казани за эти сутки зарегистрировано 27 инфицированных, а в Набережных Челнах – 10 инфицированных, - ответили в ведомстве по ситуации с географией распространения коронавируса на территории региона.

Всего, по состоянию на 23 июля, в Татарстане с начала пандемии инфекция была обнаружена у 23 516 человек, 20 938 из них смогли выздороветь, а 592 скончались.