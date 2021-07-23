В Татарстане Собор Казанской иконы Божией Матери вошел в «Императорский маршрут»

Собор был открыт для посещения 21 июля 2021 года. Фото: tatmitropolia.ru

В Минкульте Татарстана в ходе совещания по историко-культурному туристическому проекту «Императорский маршрут» был оглашен список достопримечательностей республики, которые вошли в него.

Цель данного туристического проекта - освещение достижений России, в том числе и в период правления Романовых.

Основной объект, обязательный для посещения, – это воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана, а также близлежащие к нему музеи. Так, в список вошли Казанский Кремль, исторические здания в центре города и остров-град Свияжск.

Сюда также намерены включить, в частности, ж/д станцию «Казань-Пассажирская», Петропавловский собор, Национальный музей Татарстана, Казанский Богородицкий монастырь, Старо-Татарскую слободу и Седмиозерный Богородицкий монастырь.

Кроме того, для «Императорского маршрута» подобрали и достопримечательности в Елабуге, Болгаре, Лаишево и селе Егорьево. Но это на выбор туроператоров.