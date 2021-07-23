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Общество23 июля 2021 14:04

Роспотребнадзор Татарстана: локдаун из-за коронавируса в регионе могут ввести, если ситуация с заболеваемостью станет неуправляемой

По мнению специалистов, она сейчас пока сложная
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Чтобы не было ухудшения ситуации, специалисты по-прежнему рекоменлдуют населению пройти вакцинацию и соблюдать ранее введенные ковидные ограничения.

Чтобы не было ухудшения ситуации, специалисты по-прежнему рекоменлдуют населению пройти вакцинацию и соблюдать ранее введенные ковидные ограничения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 23 июля, во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что новые ограничительные меры – локдаун, в регионе в связи с коронавирусом могут ввести, если ситуация с заболеваемостью станет неуправляемой.

По словам Авдониной, она сейчас в республике сложная, но контролируемая. Из-за вакцинации и соблюдения ранее введенных ограничительных мер взрывной рост числа зараженных не ожидается.

Тем не менее Роспотребнадзор Татарстана уже сейчас выступает за проведение предстоящего футбольного матча в Казани между «Рубином» и «Спартаком» с минимальным до нельзя количеством болельщиков на трибунах.

Специалисты управления предлагают допустить присутствие не более 500 человек. Причем это включая самих игроков и сотрудников, задействованных в проведении матча. Данные рекомендации уже направлены на рассмотрение в правительство Татарстана.