Роспотребнадзор Татарстана: локдаун из-за коронавируса в регионе могут ввести, если ситуация с заболеваемостью станет неуправляемой

Чтобы не было ухудшения ситуации, специалисты по-прежнему рекоменлдуют населению пройти вакцинацию и соблюдать ранее введенные ковидные ограничения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 23 июля, во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что новые ограничительные меры – локдаун, в регионе в связи с коронавирусом могут ввести, если ситуация с заболеваемостью станет неуправляемой.

По словам Авдониной, она сейчас в республике сложная, но контролируемая. Из-за вакцинации и соблюдения ранее введенных ограничительных мер взрывной рост числа зараженных не ожидается.

Тем не менее Роспотребнадзор Татарстана уже сейчас выступает за проведение предстоящего футбольного матча в Казани между «Рубином» и «Спартаком» с минимальным до нельзя количеством болельщиков на трибунах.

Специалисты управления предлагают допустить присутствие не более 500 человек. Причем это включая самих игроков и сотрудников, задействованных в проведении матча. Данные рекомендации уже направлены на рассмотрение в правительство Татарстана.