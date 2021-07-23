Пришел в банк с паспортом на чужое имя: в Казани полицейские задержали подозреваемого в хищении 20 миллионов рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Казани обратился старпом капитана на грузовых морских судах дальнего плавания. Мужчина рассказал, что пришел в банк за выпиской со своих расчетных счетов, а там ему сообщили, что около месяца назад он сам их закрыл и забрал все деньги наличкой. Причем в валюте. Речь идет о сумме свыше 264 тысяч долларов США, то есть более 20 миллионах рублей.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемый уже найден и задержан. Полицейские установили его личность после изучения записей с камер видеонаблюдения и опроса всех возможных свидетелей. Так, было установлено, что задержанный пришел в банк и представился потерпевшим, предъявив паспорт на его имя. Мужчина написал заявление о закрытии счетов и снятии с них всех средств. Спустя два дня он получил в банке указанную сумму в долларах США.