Житель Татарстана после пожара признался в причастности к убийству приятеля

Мужчину задержали и он уже дал признательные показания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 23-летнего жителя села селе Пролей Каша Тетюшского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Молодой человек задержан и уже дал признательные показания. В скором времени суд назначит ему меру пресечения, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, 20 июля задержанный с отцом и братом принимали в гостях 27-летнего приятеля. Подозреваемый с ним ранее привлекались к ответственности по одному и тому же уголовному делу.

Когда родственники легли спать после застолья, между «подельниками» произошла пьяная ссора. В ходе этого конфликта подозреваемый ударил потерпевшего ножом в грудь и спокойно пошел спать. После чего в доме, по неустановленным пока причинам, начался пожар. Задержанный разбудил своих родственников и вывел на улицу. Тело же потерпевшего нашли пожарные во время тушения огня.