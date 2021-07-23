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Происшествия23 июля 2021 12:55

Житель Татарстана после пожара признался в причастности к убийству приятеля

При этом из горящего дома подозреваемый вывел всех своих родственников
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мужчину задержали и он уже дал признательные показания.

Мужчину задержали и он уже дал признательные показания.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 23-летнего жителя села селе Пролей Каша Тетюшского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Молодой человек задержан и уже дал признательные показания. В скором времени суд назначит ему меру пресечения, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, 20 июля задержанный с отцом и братом принимали в гостях 27-летнего приятеля. Подозреваемый с ним ранее привлекались к ответственности по одному и тому же уголовному делу.

Когда родственники легли спать после застолья, между «подельниками» произошла пьяная ссора. В ходе этого конфликта подозреваемый ударил потерпевшего ножом в грудь и спокойно пошел спать. После чего в доме, по неустановленным пока причинам, начался пожар. Задержанный разбудил своих родственников и вывел на улицу. Тело же потерпевшего нашли пожарные во время тушения огня.