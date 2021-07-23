Билайн занял второе место по скорости мобильного интернета

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Участники независимого исследования (замеры скорости на своих смартфонах для исследования провели 25 тыс. человек) также определили среднюю скорость мобильного интернета в крупнейших городах России. Казань заняла седьмое место в рейтинге топ-10 городов с самой высокой скоростью загрузки. В столице Республики Татарстан она оказалась 29,6 Мбит/с на загрузку и 12,1 Мбит/с на отдачу.

Как сообщила пресс-служба Билайн, второе место в рейтинге стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы в развитие сети. Последние два года Билайн ежеквартально увеличивает мощность сети в Москве и регионах России.

С начала 2019 года оператор построил больше базовых станций 4G, чем за всю остальную историю компании, увеличив их количество более чем в 2,5 раза. Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей.

Билайн в Республике Татарстан за 2020 год улучшил скоростные параметры и доступность мобильного интернета для жителей более ста населенных пунктов республики. Строительство дополнительных базовых станций велось в крупных городах. Среди лидеров по количеству новых запусков Казань, Зеленодольск, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Мамадыш, Кукмор. Значительно расширено покрытие 4G сети в населенных пунктах Лаишевского, Тукаевского, Высокогорского, Пестречинского, Елабужского, Верхнеуслонского и Агрызского районов. Билайн запустил 4G базовые станции в 15 деревнях и селах Татарстана, где раньше у оператора не было высокоскоростного интернета. Таким образом, еще 30 тысяч жителей разных районов республики получили доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха, возможность решать вопросы и получать необходимую информацию здесь и сейчас.

Компания планирует и дальше поддерживать высокую скорость позитивных изменений и продолжить инвестиционную программу в развитие сети, показав самый значительный рост CAPEX среди конкурентов.