На реконструкцию улицы Гостева в Набережных Челнах готовы потратить более 1 миллиарда рублей

Работы, финансируемые регионом, исполнитель должен завершить к концу 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах планируют реконструировать дорогу за 1 миллиард 86 миллионов рублей. Обновлению подлежит автодорога на улице Гостева. Тендер с данной суммой опубликован на сайте госзакупок.

В документах указано, что проезжая часть на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука станет четырехполосной, с разделительной полосой. В список работ включено и возведение моста через реку Мелекеску, а также переустройство инженерных сетей в зоне строительства.

Самый дорогой объект в проекте – мост. На подготовку местности уйдет 127 миллионов рублей, на установку опор под обе части дороги – так же 127 миллионов рублей, а покрытие и обустройство моста обойдется в 221,7 миллиона рублей.

На земляные работы потратят 53,7 миллиона рублей. На дорожное покрытие направят 66,4 миллиона рублей, а на обустройство дороги – 11 миллионов рублей.

В рамках работ по реконструкции в микрорайонах ГЭС и Замелекесье отремонтируют очистные сооружения на сумму более 150 миллионов рублей. Ливневые канализации очистят за 29 миллионов рублей. В проекте предусмотрена установка, в том числе, светофорных объектов и автобусных остановок.

Согласно документам, работы, финансируемые регионом, исполнитель тендера должен завершить к концу 2022 года.