2 250 добровольцев: в Казани открылся Центр рекрутинга волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады - 2022

Фото: Дирекция спортивных и социальных проектов

В Казани на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма открылся Центр рекрутинга волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады – 2022. До этого отбор кандидатов в течение нескольких последних месяцев проходил в онлайн-режиме. Теперь же это будут очные собеседования.

- Кандидатов встречает администратор, проверяет их данные, указанные в личном кабинете, и провожает в зону собеседований. Само интервью длится примерно 30 минут. В течение этого времени рекрутер уточняет интересы и навыки кандидата, проверяет уровень английского языка, а также подбирает подходящую позицию. Окончательное решение будет вынесено после того, как интервью пройдут все, кто подал заявку, - сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

Отметим, что для обслуживания Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады – 2022, которые пройдут в Казани, нужно 2 250 добровольцев. При этом на данный момент подано около 4,5 заявок от кандидатов в волонтеры. Их отбор продлится до октября 2021 года, а затем начнется обучение добровольцев. Их в итоге хотят задействовать в более чем 20 направлениях - от сервисов для зрителей до взаимодействия со СМИ.

СПРАВКА

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года. В программу включены соревнования по 7 видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В состязаниях примут участие свыше 2 000 атлетов с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнеров из 99 стран.