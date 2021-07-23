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Происшествия23 июля 2021 10:09

Под Йошкар-Олой водитель уснул за рулем после ночной рыбалки и врезался в КАМАЗ

Мужчину госпитализировали с места ДТП
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Раной утром 23 июля в Марий Эл 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2123 с прицепом, на котором он вез лодку, возвращался с приятелем с ночной подводной рыбалки.

Около 5.00 на 86 километре дороги «Вятка» под Йошкар-Олой мужчина, по предварительным данным, уснул за рулем. Его машина потеряла управления и вылетела на встречку. Там она столкнулась с КАМАЗом.

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

В результате этого ДТП водитель автомобиля ВАЗ- 2123 получил серьезные травмы и был госпитализирован с места происшествия, сообщает ГИБДД Марий Эл.