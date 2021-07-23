В Татарстане до 30 августа перекроют движение по дороге М-7 «Волга» – Альдермыш

Автомобилистам предложено несколько вариантов объезда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Высокогорском районе республики с 26 июля перекрывается движение транспорта по дороге М-7 «Волга» – Альдермыш – с 8,4 по 11,4 километр. Причина в том, что там запланирован капитальный ремонт проезжей части. Сообщает Минтранс Татарстана.

- Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения «Усадский спиртзавод - Чернышевка – Каймары», «Подъезд к Усадскому спиртзаводу» и Каменка - Дубъязы - Большая Атня, - отметили в ведомстве.

Там также добавили, что ограничение на движение на указном участке дороги будет действовать до 30 августа 2021 года.