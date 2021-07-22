Слуцкий: Спартак вступает в сезон одним из фаворитов

Фото: ФК "Рубин".

24 июля "Рубин" проведет свой первый матч в чемпионате России 2021/2022. При этом команду Леонида Слуцкого сразу же ждет серьезный экзамен. В гости приезжает московский "Спартак". По мнению Леонида Слуцкого, матч будет непростым, а фаворитом встречи можно назвать московский клуб.

- Понятно, что "Спартак" всегда вступает в сезон одним из фаворитов. Он всегда таким вступает, а сейчас, учитывая, как они выглядели на Кубке Париматч, это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит. Тут все было в результате на табло во всех матчах, в том числе и в игре с нами, - заявил Слуцкий.

Матч "Рубин" - "Спартак" состоится на "Ак Барс Арене" 24 июля 2021 года. Стартовый свисток прозвучит в 20.00.