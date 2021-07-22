Названы самые востребованные профессии в Набережных Челнах

Фото: администрация Набережных Челнов.

С начала 2021 года в Набережных Челнах в кадровый центр «Работа России» обратились по различным вопросам 14952 человека, из них на учет в качестве ищущих работу поставлены 7445 человек. Из числа принятых на учет женщины составляют 57,6%, молодежь в возрасте 16-29 лет – 24,1%, уволенные по собственному желанию и расторжению трудового договора по инициативе работника – 47,4%.

На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в городе составляет 0,55%, на учете в качестве безработных состоит 1541 человек, в базе данных имеется 9235 вакансии.

По-прежнему востребованы рабочие профессии: слесари механосборочных работ, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники, контролеры, водители погрузчиков, операторы автоматических и полуавтоматических линий, токари, слесари по ремонту автомобилей, штамповщики, фрезеровщики, наладчики автоматических линий и агрегатных станков, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением. Кроме того, нужны: маляры, продавцы продовольственных товаров, операторы заправочных станций, каменщики, швеи, слесари-сантехники. Их доля составляет 64,4%.

Потребность в служащих составляет 22,5%: врачи разной специализации, медицинские сестры, воспитатели, младшие воспитатели, менеджеры, специалисты, эксперты, консультанты, инженеры, полицейские, охранники, бухгалтеры, экономисты, логистики, кассиры, сиделки (помощники по уходу) и другие.

Доля вакансий по профессиям, не требующим квалификации составляет 13,1%: разнорабочие, подсобные рабочие, грузчики, уборщики производственных и служебных помещений, дворники, горничные, уборщики территорий, укладчики-упаковщики, сторожа (вахтеры), машинисты по стирке и ремонту спецодежды.

В заявленных работодателями вакансиях уровень заработной платы колеблется от 12,8 до 100 тысяч рублей в зависимости от опыта работы, уровня квалификации соискателя, качества и условий выполняемой работы.