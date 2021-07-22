Жуткая авария в Татарстане: МАЗ на высокой скорости снес стоявшего на дороге водителя "Гранты"

Фото: МВД Татарстана.

Серьезная авария произошла минувшим вечером в Татарстане. 21 июля в 22.30 на 829 километре автодороги Москва – Уфа М7 «Волга», водитель автомобиля МАЗ с прицепом-цистерной двигаясь со стороны столицы Башкирии, по предварительным данным, превысил скорость и сбил 31-летнего мужчину.

Потерпевший находился около своего автомобиля. Он припарковал свою "Гранту" на крайней правой полосе, но не включил аварийку и не выставил спецзнак. Кроме того, на нем не было светоотражающего жилета.

Водитель большегруза – житель Алексеевского района 1966 года рождения – имеет водительский стаж 36 лет. В течение двух календарных лет к административной ответственности за нарушение ПДД в РТ привлекался 2 раза.

Водительский стаж погибшего составляет 11 лет, в течение двух календарных лет к административной ответственности за нарушение ПДД в РТ привлекался 17 раз.