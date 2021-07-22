В Казани пройдет фестиваль современной поэзии

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации на официальном сайте. Фото: Министерство по делам молодежи республики Татарстан.

14 августа в парке «Черное озеро» пройдет Фестиваль современной поэзии «СЛЭМ». Организаторы хотят показать самобытность молодых поэтов и их стихотворений, поэтому главный посыл мероприятия – привлечение внимания к творчеству современных авторов.

В программе фестиваля литературный лекторий, на котором расскажут о современной поэзии и авторах, стихосложении и методах продвижения молодых поэтов; детский конкурс чтецов; выступления современных поэтов; литературный маркет и перформансы.

Завершением творческого вечера станет выступление известной поэтессы Ах Астаховой, которая прочитает на фестивале свои лучшие работы.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации на официальном сайте.

Программа фестиваля:

10:00-20:00 Литературный маркет

12:00-16:30 Литературный лекторий

11:00-14:00 Конкурс чтецов для детей

18:00-20:00 Перформанс от лучших поэтов СЛЭМа

20:00-21:00 Выступление Ах Астаховой