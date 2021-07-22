Прогулочная зона на набережной Казанки станет длиннее еще на километр

Новая часть набережной больше подойдет для прогулок, она будет без особых активностей. Фото: kzn.ru

Прогулочную зону на левом берегу Казанки увеличат еще на один километр: теперь по ней можно будет дойти от Кремля до Кировской дамбы. Работы по благоустройству уже начаты. Сообщает городская мэрия.

Новая часть набережной больше подойдет для прогулок, она будет без особых активностей. Здесь продлят пешеходную зону, велодорожки, установят скамейки и лежаки, а также украсят деревьями, кустарниками и цветочными клумбами.

В настоящее время работы выполнены на 20%: сейчас меняют грунт для посадки деревьев, демонтируют и устанавливают системы полива. В ближайшее время на набережной посадят липы, хвойные породы деревьев, а также клумбы с многолетними растениями.

Благоустройство левого берега Казанки планируют завершить к концу августа: в День города и республики жители и гости Казани уже смогут прогуляться по новой части набережной.