В Чувашии строят первую в России агрошколу

В школе будут функционировать теплица, лаборатории, овощехранилище, резервуар для воды и малогабаритные тракторы. Фото: Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики.

В Моргаушском районе Чувашской республики началось строительство первой аграрной школы России.

Там будут обучаться школьники, интересующиеся биологией и химией – они получат знания в сферах овощеводства, цветоводства и ландшафтного дизайна. Для этого на территории школы будут функционировать теплица, лаборатории, овощехранилище, резервуар для воды и малогабаритные тракторы.

– Наша задача воспитать в ребенке рачительное отношение к земле, дать ему те знания, которые смогут пригодиться в дальнейшем вне зависимости от того, какую профессию он выберет. Для этого необходимо ответственно подойти к формированию учебной программы и оснащению школы, – рассказал о школе первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской республики Алексей Лукшин.