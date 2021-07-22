Официально! Матч Рубин - Спартак 24 июля 2021 года пройдет со зрителями

Матч смогут посетить порядка 15 тысяч человек. Фото: с сайта ФК "Спартак".

В субботу, 24 июля, в первом туре нового сезона Премьер-Лиги «Рубин» примет на своем домашнем стадионе «Ак Барс Арена» московский «Спартак».

Матч пройдет в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

Зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. На трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом.

- Убедительная просьба приходить на игру заблаговременно – процедуры контроля на входе на стадион могут занять немного больше времени, чем обычно. При входе будет производиться бесконтактное измерение температуры: зрители с температурой выше 37 градусов или с признаками ОРВИ (кашель, насморк) на арену не допускаются. На протяжении всего мероприятия необходимо носить маску. Во избежание очередей касса в день матча работать не будет. Уважаемые болельщики, приносим извинения за возможные неудобства – все принимаемые меры призваны обеспечить вашу безопасность, - отметили в пресс-службе казанского клуба.