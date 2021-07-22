Татарстанец пытался оформить кредитку по поддельному паспорту

Заявку на получение карты он заполнил, но так и не получил кредитку. Фото: Анастасия ОСИПОВА

42-летний житель Набережных Челнов решил немного обогатиться. Он намеревался оформить кредитную карту. Для этого он использовал поддельный паспорт. Мужчина заполнил заявку на получение кредитки на сумму 300 тысяч рублей.

Для составления договора и выдачи карты, на адрес злоумышленника приехал банковский курьер, однако заключить договор у подозреваемого не получилось, он был задержан и доставлен в полицию, где от него получены признательные показания.

В ходе личного досмотра у подозреваемого изъят поддельный паспорт. Стражи порядка проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.