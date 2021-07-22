В мэрии Ульяновска объяснили, зачем продлили работу общественного транспорта до часа ночи

В ночное время на маршрутах работают 12 трамваев. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 12 июля по поручению временно исполняющего обязанности главы города Дмитрия Вавилина в городе была продлена работа автобусов, троллейбусов и трамваев по наиболее востребованным маршрутам до часа ночи. Это решение было принято в связи с многочисленными просьбами ульяновцев и необходимостью развития системы общественного транспорта.

Изменения уже внесены в расписание движения трамваев №4 и 22, троллейбусов №5 и 12, а также автобуса №30.

- Идея ночного трамвая мне очень нравится. Не у всех есть деньги на такси, как и не всем хочется ходить пешком, а новые трамваи, удобные и красивые, теперь и в позднее время могут доставлять людей домой. Надеюсь, что он будет ходить и дальше, - сказала пассажир ночного рейса Елена Засимова.

Участники проекта «Ночная мэрия Ульяновска» считают инициативу по продлению работы общественного транспорта очень своевременной.

- Как только появилась «Ночная мэрия», мы начали задавать вопросы о продлении работы общественного транспорта. Для нас, как для ночных жителей, очень важно, чтобы люди, которые посещают наши мероприятия или же просто гуляют в городе допоздна, могли после этого спокойно уехать домой. Возможность передвигаться по городу в ночное время суток на трамвае – это здорово. Это делает Ульяновск более комфортным и удобным, создаёт благоприятную среду для его развития, для активной городской жизни в любое время суток, – сказала менеджер общественной организации «Ночная мэрия Ульяновска» Юлия Сашина.

По словам и.о. директора «Ульяновскэлектротранс» Виктора Трепалина, в настоящий момент на 4-ом маршруте работает пять единиц подвижного состава, на 22-ом – семь. Они курсируют с интервалом движения в 25-30 минут.

- Сейчас мы отрабатываем два основных маршрута, а в дальнейшем, ориентируясь на пассажиропоток, который будет складываться, и на просьбы жителей и гостей города, мы подумаем над введением новых ночных маршрутов, – рассказал Виктор Трепалин.