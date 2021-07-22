Хотел бы поблагодарить всех за эти два года: Старфельт покинул "Рубин" и перешел в "Селтик"

Фото: ФК "Рубин".

26-летний шведский защитник Карл Старфельт перешел из казанского "Рубина" в шотландский "Селтик". В казанский клуб игрок обороны перебрался в 2019 году. С тех пор он сыграл за "Рубин" 42 матча, в которых забил три гола.

Я хотел бы поблагодарить каждого, кто поддерживал меня все это время. Мы хорошо провели прошлый сезон, и я рад, что мы смогли порадовать болельщиков четвертым местом и выходом в еврокубки. Гол "Арсеналу" в Туле, думаю, долго еще буду вспоминать. Это была очень важная игра и забить в ней победный гол… Это был лучший момент и лучшее чувство! Я еще раз от всего сердца хотел бы поблагодарить всех за эти два года. Буду и дальше болеть за "Рубин"! - сказал Старфельт.