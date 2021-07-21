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Здоровье21 июля 2021 20:00

21 июля в Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Число летальных исходов инфекции в республике возросло до 587
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в регионе с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 23 413 человек

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 23 413 человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эту среду, 21 июля, в республике были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса, сообщили в Минздраве Татарстана.

Очередными жертвами коронавируса стали 88-ми, 83-х, 70-ти и 45-ти летние женщины. Таким образом, число летальных исходов инфекции в республике возросло до 587

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Причем подавляющее большинство – 30 человек, в Казани. Госпитализация понадобилась 15 больным, остальные 33 человека будут лечиться на дому.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 23 413 человек, 20 859 смогли выздороветь.