В Казан досуговый центр для детей с ОВЗ откроют на базе театра кукол «Экият»

В досуговом центре будут четыре пространства – учебная и игровая зоны, «Стена славы» для поделок и зона ожидания для родителей. Фото: metshin.ru

В Казани к старту нового учебного года начнет работу новый досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он расположится на базе театра кукол «Экият». Здесь особенные дети смогут заниматься программированием, робототехникой и театральным искусством, которые эффективны при адаптации и социализации. Сообщает мэрия Казани.

В досуговом центре организуют четыре тематических пространства – учебная и игровая зоны, «Стена славы» для поделок воспитанников и зона ожидания для родителей. В центре помещения оборудуют сцену и зрительный зал на 45-50 посадочных мест. Сейчас в штате Центрв числятся пять педагогов и тьюторов. Возможно, позже к работе в «Экияте» привлекут и студентов.

Новый досуговый центр рассчитан на 40 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Родители смогут выбирать направление для своего ребенка, исходя из его предрасположенностей. В дальнейшем список кружков планируют расширить, добавив, в частности, занятия по кожевенному делу и английскому языку.