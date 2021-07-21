В Татарстане уже подали около 270 тысяч заявлений на получение 10 тысяч рублей к новому учебному году

Общая сумма выплат по республике должна превысить 4,68 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Татарстанцы подали порядка 270 тысяч заявлений на получение 10 тысяч рублей к новому учебному году. Выплата положена детям от 6 до 18 лет и обучающимся по школьной программе лицам от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу.

Пресс-служба отделения ПФР по Татарстану сообщает, что выплата на школьников будет поступать не только на карты «Мир», но и на другие банковские карты.

Общая сумма выплат по республике должна превысить 4,68 миллиарда рублей. Речь идет о 468 тысячах детей.