За сутки в Татарстане выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В этот раз 15 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом, четыре из них являются завозными, а 44 – контактными, - сообщает Минздрав республики.

- 15 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции в Татарстане, то за минувшие сутки подавляющее большинство зараженных было зарегистрировано в Казани - 30 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус в регионе был обнаружен у 23 413 человек, 20 859 из которых смогли выздороветь, а 583 скончались.