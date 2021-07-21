Жительница Чебоксар перевела мошенникам около 7,5 миллионов рублей

7,5 миллиона рублей, из которых 3,5 миллиона были взяты в кредит, перевела мошенникам 54-летняя жительница Чебоксар Фото: Евгения БУБЛИК

В полицию Чебоксар обратилась 54-летняя местная жительница и сообщила, что она пострадала от телефонных мошенников.

По словам потерпевшей, ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и рассказала, что произошла утечка данных. Поэтому, чтобы не лишиться накоплений, деньги нужно перевести на «безопасный» счет. Потом с ней связался якобы сотрудник правоохранительных органов и подтвердил полученную информацию об «утечке» данных. Чтобы рассеять всякие сомнения, мужчина даже прислал фотографию фальшивого служебного удостоверения, на котором было указано «Главное управление МВД России по Чувашии».

Далее женщина пришла в банк, чтобы снять деньги. Кассирам она сказала, что четыре миллиона рублей ей нужны на покупку квартиры для дочери. Клиентку предупредили о возможном мошенничестве.

Но жительница Чебоксар больше поверила людям, которые держали с ней связь по телефону. Она перевела мошенникам сначала четыре миллиона рублей, а затем взяла в пяти банках кредиты еще свыше 3,5 миллионов рублей. Эти деньги женщина и отправила на счета, указанные мошенниками. Таким образом, ущерб, который она понесла превысил 7,5 миллионов рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется поиск преступников.