Почти сутки в домах Советского района Казани возможны перебои с водой

Воду отключат с 9.00 23 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Так, с 9.00 23 июля и до 6.00 24 июля давление воды будет понижено по следующим адресам:

- ул.Гвардейская, 2/22, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 16в, 20, 22, 24, 31/42, 33, 33, 33/1, 34, 34а, 35, 35а;

- ул.Красной Позиции, 3а, 3б, 7а;

- ул.Аделя Кутуя, 7, 9, 16, 33, 35, 39, 39а, 41, 41/1, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9, 54, 65, 65/2, 68а, 68 корп.1-2; 68/1, 70, 72, 72а, 78а, 82, 82 (все корпуса), 84 (лицей), 86, 86 (все корпуса), 88, 110а, 110б, 110д корп.1-2; 110 г, 110в, 114 (лицей);

- ул.Патриса Лумумбы, 4, 13, 14,17,19, 20, 22/2, 24/1, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36/2, 44.

Кроме того, на этот же период времени давление воды понизят и во всех домах, расположенных по улицам: Аэропортовская, Бондюжская, Волочаевская, Гастелло, пр.Альберта Камалеева (кроме домов №1, №44, №44/1), Габдуллы Кариева, Курская, Матросова, Степана Разина, Марины Расковой, Седова, Спортивная, Толбухина, Тулпар, Цимлянская, Шуртыгина и Салавата Юлаева.

- По всем указанным адресам ориентировочно вода будет доступна по третий этаж, возможны кратковременные перебои водоснабжения, - сообщает МУП «Водоканал».

Там просят горожан заранее запастись водой. Если что, автоцистерны с ней будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.