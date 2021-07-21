В Альметьевске в реке Зай нашли джип с двумя трупами

Для начала правоохранителям предстоит выяснить, как машина попала в реку. Фото: прокуратура Татарстана

В эту среду, 21 июля, в 6.30 в Альметьевске в районе РТС в конце улицы Сергея Лазо в реке Зай был обнаружен джип марки Land Rover. Когда экстренные службы вытащили автомобиль из воды, то в его салоне нашли тела двух мужчин. Их личности удалось установить – погибшим было по 34 года.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Альметьевска Дамир Яфизов и его заместитель Роман Шипков, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Выясняются как причины гибели мужчин, так и как джип попал в реку.