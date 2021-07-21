«Это большое и долгожданное событие»: Владимир Путин обратился к участникам и гостям открытия воссозданного Собора Казанской иконы Божией Матери

Президент России уверен, что собор станет одним из духовных центров Казани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 июля, в столице Татарстана на территории Богородицкого монастыря проходит церемония освящения воссозданного Собора Казанской иконы Божией Матери. Службу совершает лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В связи с этим торжественным событием к верующим также обратился президент России Владимир Путин.

- Восстановление собора на месте обретения одной из самых почитаемых православных святынь – чудотворной Казанской иконы Божией Матери – это большое и долгожданное событие для верующих, прихожан и паломников, для всех, кто глубоко чтит завещанные предками духовные, нравственные идеалы, кому дорого бесценное историческое наследие нашего народа.Сегодня забота о сбережении и воссоздании памятников национальной культуры – в числе наших важнейших приоритетов. Отрадно, что эта масштабная, востребованная работа находит всемерную поддержку Русской православной церкви, представителей других религий и конфессий России, граждан самых разных национальностей и вероисповеданий, служит объединяющей основой для укрепления согласия в обществе, продвижения идеалов взаимоуважения, добрососедства и совместного созидательного труда на благо Отечества. Яркий пример этому – собор Казанской иконы, который возводили усилиями учёных, реставраторов, сотрудников музеев и библиотек, священников, благотворителей, волонтёров, буквально строили всем миром. Уверен, что собор станет одним из духовных центров Казани, послужит делу возрождения религиозных святынь и вековых традиций на древней земле Татарстана, - гласит обращение главы государства.

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