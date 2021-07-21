В Татарстане электричка Алнаши – Заинск будет доезжать до Альметьевска

Список остановок и остановочных пунктов тоже обновился Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 21 июля пригородные поезда сообщением Алнаши – Заинск – Алнаши начали курсировать по обновленному маршруту - его продлили. Теперь они будут доезжать до Альметьевска.

Так, от вокзала Алнаши электричка будет отправляться в 5:50, а к 9:18 добираться до станции Альметьевской. Обратно пригородный поезд начинает движение в 15:10, чтобы к 18:55 завершить маршрут на вокзале Алнаши.

Список остановок и остановок тоже обновился. В него добавили пункты на 236 и 230 километрах, Тойме, на 217 и 212 километров, Менделеевской, Тихоново, а после 198 километра электрички будут останавливаться в Набережных Челнах.

Следующая остановка будет в Никашновке, затем на 157 километре, далее – Бегишево, Зыча, остановочный пункт "136 километр" и следующий крупный населенный пункт Заинск. После него до конечной назначены остановки на Светлом Озере, Маврино и Акташе.

В связи с обновлением маршрута Алнаши – Альметьевск, другой маршрут – Заинск – Набережные Челны потерял актуальность. Его выведут из расписания.