В Марий Эл 12-летний школьник на папином мопеде сбил 4-летнего велосипедиста

Потсрадавшего ребенка с места происшествия увезли на "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Советский одноименного района в нарушение правил отец дал 12-летнему сыну покататься на своем мопеде марки Vento. Тот на улице Строителей ехал сзади 4-летнего мальчика на велосипеде, который ехал по обочине дороги.

Когда мопед приблизился, малолетний велосипедист потерял управление и в него врезался мопед. 12-летний водитель тут же скрылся с места ДТП. Пострадавшего же мальчика с различными травмами доставили в больницу. Школьника и сам мопед вскоре вычислили сотрудники ГИБДД.

- Отец мальчика был привлечен к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.