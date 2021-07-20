В 2021 году в Йошкар-Оле заработает первый в Марий Эл технопарк

Фото: Министерство образования и науки Марий Эл

В 2021 году в Йошкар-Оле откроется первый в Марий Эл детский технопарк «Кванториум», сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

«Кванториум» будет работать на базе Бауманского лицея. Он будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое поможет школьникам в изучении инженерных профессий. Лицей получит наборы по робототехнике, фрезерные станки, 3D-принтеры, ноутбуки, интерактивные панели, микроскопы и цифровые лаборатории.

Строительство нового технопарка стало возможным благодаря региональному проекту «Современная школа». На его создание выделено 21 миллион рублей.

На данный момент начался ремонт шести кабинетов, в которых будут расположены лаборатории по направлениям робототехника, хай-тек, биотехнологии. Дополнительно планируется открытие ИТ-квантума. Также будет организовано общее пространство, где ученики смогут проводить свободное от уроков время, и заниматься творчеством, придумывая что-то новое и интересное.

Кроме того, занятия по физике, химии, биологии в будущем технопарке смогут посетить не только ученики Бауманского лицея, но и школьники со всей Марий Эл.