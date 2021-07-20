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Здоровье20 июля 2021 12:36

За сутки в Татарстане зарегистрировали 50 новых случаев коронавируса

В 31 из них заразились именно жители Казани
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего, по состоянию на 20 июля, в регионе коронавирус был обнаружен у 23 365 человек.

Всего, по состоянию на 20 июля, в регионе коронавирус был обнаружен у 23 365 человек.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В республике за прошедшие сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Три из них являются завозными, а 47 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 18 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

В этот раз больше всего зараженных зарегистрировали именно в Казани – 31 человек. Далее по количеству заболевших в Татарстане идут Набережные Челны – восемь человек за сутки.

Всего же, по состоянию на 20 июля, в регионе коронавирус был обнаружен у 23 365 человек, 20 853 из них выздоровели, а 583 скончались.