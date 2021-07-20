В Казани состоялось открытие новой мечети «Рахматулла»

Церемония открытия мечети "Рахматулла" в Казани. Фото: dumrt.ru

19 июля перед Курбан-байрам - 2021 в Авиастроительном районе Казани открылась новая мечеть «Рахматулла». она расположена по адресу: улица Симонова, 2. Сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Строительство мечети началось летом 2019 года. Завершить его удалось благодаря помощи неравнодушных мусульман и спонсоров.

«Рахматулла» площадью 500 квадратных метров вмещает до 150 человек. В здании один этаж, организованы два учебных класса. Имам-хатыйбом новой мечети назначен магистр Болгарской исламской академии Рустем хазрат Ясавиев.

Уже сегодня, 20 июля, в ней на Курбан-байрам - 2021 прочитали первый гает-намаз.