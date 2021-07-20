19 июля в Татарстане из реки Кама и пруда достали два тела

В местах, где погибли люди имеются знаки: «Купаться запрещено». Фото: МЧС Татарстана

В понедельник в 12.35 около села Именьково Лаишевского района водолазы зонального поисково-спасательного отряда №2 достали из реки Кама тело 22-летнего парня. Его передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти молодого человека устанавливаются.

Далее 19 июля в 17.31 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Кзыл-Яр Бавлинского района на местном пруду утонул 42-летний мужчина. Было установлено, что он пришел отдыхать на берег водоема в компании друзей. В один из моментов мужчина, который предположительно был пьян, ушел купаться, нырнул и пропал из виду. Его тело из воды в итоге достали очевидцы.

- Данные происшествия произошли в местах необорудованных для купания. Там установлены знаки: «Купаться запрещено», - сообщили в МЧС Татарстана.