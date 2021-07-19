В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 583

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике подтвердили еще пять смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 90, 80-ти, 75-ти и 63-х летние женщины, а также 67-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 583.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев заражения. В 15 из них людям понадобилась госпитализация, остальные 40 пациентов будут лечиться на дому.

Всего с начала пандемии в регионе инфекцию обнаружили у 23 315 человек, 20 814 из которых на данный момент выздоровели.