Только за две недели работы на их использование было подано свыше 100 заявлений. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В июле 2021 года на портале Госуслуг Татарстана заработало 70 новых сервиса, сообщил сегодня, 19 июля, во время брифинга глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Речь идет об услугах предоставляемые 16 министерствами и ведомствами, а также 43 местными Исполкомами. Только за две недели работы на их использование было подано свыше 100 заявлений.

По словам Хайруллина, наибольшим спросом здесь пользуются услуги татарстанских Минобразования, Минтруда, Госкомитета по биоресурсам, исполкомов Рыбно-Слободского, Елабужского и Лаишевского районов.

Среди новинок министр выделяет подача электронного заявления для организации отдыха ребенка во время каникул. Также на портале Госуслуг Татарстана теперь можно оформить и удостоверение о статусе многодетной семьи.

И это еще не все. По заявлению главы Минцифры республики Айрата Хайруллина, до конца 2021 года на портале появится еще 44 новые услуги.