В Казани мужчина нырнул в бассейн и был убит ударом тока

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани по факту гибели мужчины в бассейне и поражения током его жены возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, на этих выходных сразу несколько семей сняли коттедж. Потерпевший при этом решил нырнуть в расположенный там бассейн. Когда мужчина это сделал, то получил смертельный удар током. К нему на помощь кинулась супруга, но женщина так же получила разряд. Сейчас женщина находится в реанимации. Пострадавшую хотела вытащить ее подруга, однако не смогла - она почувствовала воздействие электричества.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность в подсветке бассейна.

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