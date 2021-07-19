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Общество19 июля 2021 17:01

Зам главы Минтруда Татарстана Клара Тазетдинова: хронических безработных следует лишать выплат

Она считает, что для получения соцподдержки такие граждане должны приносить пользу государству
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Тазетдинова отметила, что государству следует поддерживать тех, кто потерял работу по объективным причинам и действительно хочет трудоустроиться, но не может

Тазетдинова отметила, что государству следует поддерживать тех, кто потерял работу по объективным причинам и действительно хочет трудоустроиться, но не может

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Безработных следует мотивировать работать, чтобы пособие не становилось постоянной социальной выплатой, считает зам главы Минтруда Татарстана Клара Тазетдинова. Свое мнение чиновник озвучила на заседании экспертного клуба «Волга».

Речь о тех гражданах, которые официально не работают годами и живут на минимальное пособие. При этом налоги они не платят.

Тазетдинова утверждает, что если безработный претендует на соцподдержку, ему следует отработать те или иные виды работ и принести пользу государству.

Спикер также отметила, что следует поддерживать тех, кто потерял работу по объективным причинам и действительно хочет трудоустроиться, но не может.