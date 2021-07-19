Зам главы Минтруда Татарстана Клара Тазетдинова: хронических безработных следует лишать выплат

Тазетдинова отметила, что государству следует поддерживать тех, кто потерял работу по объективным причинам и действительно хочет трудоустроиться, но не может
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Безработных следует мотивировать работать, чтобы пособие не становилось постоянной социальной выплатой, считает зам главы Минтруда Татарстана Клара Тазетдинова. Свое мнение чиновник озвучила на заседании экспертного клуба «Волга».
Речь о тех гражданах, которые официально не работают годами и живут на минимальное пособие. При этом налоги они не платят.
Тазетдинова утверждает, что если безработный претендует на соцподдержку, ему следует отработать те или иные виды работ и принести пользу государству.
Спикер также отметила, что следует поддерживать тех, кто потерял работу по объективным причинам и действительно хочет трудоустроиться, но не может.