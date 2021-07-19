Стал известен новый график работы пунктов вакцинации от коронавируса в Чебоксарах

Для удобства горожан в столице Чувашии работают и мобильные пункты вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чебоксарах продолжается вакцинация населения от коронавируса. Записаться на прививку можно через регистратуру медицинской организации, у участкового врача-терапевта, при помощи портала Госуслуг. Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Минздрав Чувашии сообщил новый график работы стационарных пунктов вакцинации:

- Поликлиника № 1 (пр. Тракторостроителей, 46), кабинет № 104. Время работы: с 8.00 до 20.00 часов, без выходных дней. Телефон: (8352) 26-03-03.

- Офис отделения общей врачебной практики (семейной медицины) № 2 (ул. Болгарстроя, д. 11), кабинет № 18. Время работы: с 8.00 до 20.00 часов. В субботу – с 8.00 до 14.00 часов. Телефон: (8352) 23-40-40.

- Офис отделения общей врачебной практики № 1 (ул. Новгородская, д. 40). Время работы: с 08.00 до 19.00 часов. В субботу – с 8:00 до 14:00 часов. Телефон: (8352) 70-02-42.

- Поликлиника № 3 (выездная бригада) (ул. Ленинского Комсомола, 66А). Время работы: с 8.00 до 20.00 часов. В субботу – с 8:00 до 13:00 часов. Телефон: (8352) 64-67-02.

- Больница скорой медицинской помощи (ул. Университетская д. 24), с 8:00 до 20:00 ежедневно. Контактный телефон: (8352) 23-54-28. ).

- Поликлиника № 1 (ул. Гагарина, 53) кабинет 325,112. Время работы: с 09:00 до 19:00 в понедельник, среду и четверг, во вторник и пятницу - с 9:00 до 16:00, в субботу - с 9:00 до 12:00. В воскресенье выходной. Телефон: (8352) 23-47-48, 23-47-72.

- Поликлиника № 2 по адресу улица 50 лет Октября 21, кабинет 51. С 9:00 до 15:00 будние дни, в воскресенье с 9:00 до 13:00, в субботу выходной. Телефон: (8352) 23-42-13.

Также на этой неделе - с 19 по 25 июля, работают и мобильные пункты вакцинации:

19 июля – магазин «Магнит» (ул. Айзмана, д. 45). Время работы: с 14.00 до 18.00 часов.

20 июля – офис по Эгерскому б-ру, д. 49. Время работы: с 14.00 до 18.00 часов.

21 июля – территория рынка «Шупашкар». Время работы: с 14.00 до 18.00 часов.

22 июля – магазин «Тройка» по Эгерскому б-ру, д. 26. Время работы: с 14.00 до 18.00 часов.

23 июля – магазин «Магнит» (пр. Тракторостроителей, д. 74). Время работы: с 14.00 до 18.00 часов.

24 июля – рынок «Южный» по ул. Ашмарина. Время работы: с 9.00 до 12.30 часов.

25 июля – магазин «Тройка» по Эгерскому б-ру, д. 26. Время работы: с 9.00 до 12.30 часов.